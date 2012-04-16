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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 18:46 BJT

〔欧洲政经〕德国政府发言人称德国在ECB独立性方面的立场没有变化

路透柏林4月16日电---德国政府发言人称,德国在欧洲央行(ECB)独立性方面的立场没有变化.(完)

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