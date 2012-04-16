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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 19:23 BJT

〔美国个股〕中国当当网盘前下跌4.3%,稍早其宣布公司CFO辞职

路透纽约4月16日电---中国当当网DANG.N盘前下跌4.3%,稍早其宣布公司CFO辞职.(完)

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