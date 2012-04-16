〔国际油市〕亚洲超低硫柴油升水周一持稳,受澳洲需求依然强劲支撑

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡4月16日电---交易商称,亚洲超低硫柴油升水周一持稳,但本周或将上扬,因澳洲炼厂延长维护时间,使得该地区需求依然旺盛.
业内消息人士称,英国石油(BP.L)位于澳洲西部的Kwinana炼厂自3月底以来一直进行维护,该炼厂日产能13.7万桶.
其中一名消息人士称,维护时间被延长,受影响设备的重启略长于预期.
第二名消息人士称,炼厂维护最初计划花费30-40天.目前尚不清楚哪些设备受到影响,也不清楚这些设备料将于何时开始运行.
壳牌和英国石油上周在新加坡总共购买了60万桶含硫10 ppm的柴油,而此前一周的购买量为零.
中东方面,柴油升水似乎略微走软,因发电站的夏季燃料需求尚未显现.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 132.67 -0.76 -0.57 133.43
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 132.10 -1.09 -0.82 133.19
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 133.37 -1.01 -0.75 134.38
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 134.32 -0.91 -0.67 135.23
4月柴油互换 GOSGSWMc1 132.40 -0.95 -0.71 133.35
5月柴油互换 GOSGSWMc2 132.52 -0.81 -0.61 133.33 (完)
--编译 许娜;审校 王洋
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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