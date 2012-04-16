〔国际油市〕亚洲超低硫柴油升水周一持稳,受澳洲需求依然强劲支撑

路透新加坡4月16日电---交易商称,亚洲超低硫柴油升水周一持稳,但本周或将上扬,因澳洲炼厂延长维护时间,使得该地区需求依然旺盛.

业内消息人士称,英国石油(BP.L)位于澳洲西部的Kwinana炼厂自3月底以来一直进行维护,该炼厂日产能13.7万桶.

其中一名消息人士称,维护时间被延长,受影响设备的重启略长于预期.

第二名消息人士称,炼厂维护最初计划花费30-40天.目前尚不清楚哪些设备受到影响,也不清楚这些设备料将于何时开始运行.

壳牌和英国石油上周在新加坡总共购买了60万桶含硫10 ppm的柴油,而此前一周的购买量为零.

中东方面,柴油升水似乎略微走软,因发电站的夏季燃料需求尚未显现.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 132.67 -0.76 -0.57 133.43

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 132.10 -1.09 -0.82 133.19

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 133.37 -1.01 -0.75 134.38

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 134.32 -0.91 -0.67 135.23

4月柴油互换 GOSGSWMc1 132.40 -0.95 -0.71 133.35

5月柴油互换 GOSGSWMc2 132.52 -0.81 -0.61 133.33 (完)