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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 19:50 BJT

〔中东情势〕伊朗外长称若制裁解除,伊朗准备解决所有核问题--媒体

路透迪拜4月16日电---伊朗媒体周一援引伊朗外长Ali Akbar Salehi的话报导称,如果制裁解除,伊朗准备在巴格达会议上解决所有核问题.(完)

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