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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 19:40 BJT

〔欧洲个股〕穆迪将诺基亚评级下调至Baa3/P-3,评级展望为负面

路透4月16日电---穆迪将诺基亚NOK1V.HE评级自Baa2/P-2下调至Baa3/P-3,评级展望为负面.(完)

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