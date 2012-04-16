〔美股业绩〕花旗2012年第一季EPS为0.95美元,营收为180亿美元

弘业期货：沪铜可轻仓空单持有，沪镍偏强运行
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
路透4月16日电---花旗(C.N)表示:
* 2012年第一季EPS为0.95美元
* 第一季扣除特殊项目的EPS为1.11美元
* 第一季营收为180亿美元,包括14亿美元的负面债务估值调整(DVA)/信贷估值调整(CVA)
* 该季末其一级资本充足率为14.2%
据汤森路透I/B/E/S预估,花旗第一季EPS料为1.00美元,第一季营收料为198.1亿美元.(完)
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
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