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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 20:21 BJT

〔美股业绩〕花旗2012年第一季EPS为0.95美元,营收为180亿美元

路透4月16日电---花旗(C.N)表示:

* 2012年第一季EPS为0.95美元

* 第一季扣除特殊项目的EPS为1.11美元

* 第一季营收为180亿美元,包括14亿美元的负面债务估值调整(DVA)/信贷估值调整(CVA)

* 该季末其一级资本充足率为14.2%

据汤森路透I/B/E/S预估,花旗第一季EPS料为1.00美元,第一季营收料为198.1亿美元.(完)

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