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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 20:47 BJT

〔美国个股〕苹果称新IPAD本周将登陆韩国和另外11个国家

路透4月16日电---美国苹果(AAPL.O)表示,新IPAD本周将登陆韩国和另外11个国家.(完)

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