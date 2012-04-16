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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 21:10 BJT

〔表格〕美国2月整体净资本流入为1,077亿美元,1月修正为流入31亿

路透华盛顿4月16日电---美国财政部周一公布,美国2月整体净资本流入为1,077亿美元,1月修正后为流入31亿.

截至2月中国持有美国公债规模为1.1789万亿美元,1月为1.1662万亿美元.

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