〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差下滑,价格亦走低

路透新加坡4月16日电---亚洲石脑油价格周一下跌,因布兰特原油价格走弱.虽然跨月价差和石脑油裂解价差自上一交易日下滑,但两者水准仍较一周前坚挺,因供给紧张.

石脑油裂解价差报每吨158.80美元,下跌近0.9%,并触及两日低点.但较一周前仍上涨近6%.

跨月价差--6月上半月和7月上半月合约价差--报每吨16美元.

交易商表示,升水下滑料并未完全反映出6月上半月船货的供/需形势.

北亚一名交易员说,"6月上半月供/需形势或类似于5月时的情况,当时船货有限."

他并表示,"需求疲弱现象后只可能发生在6月下半月抵达的船货上."

亚洲最大石脑油买家将自6月20日起关闭一个年产能70万吨的裂解装置以进行维修.这将导致关闭期间石脑油需求减少逾20万吨.

汽油裂解价差报每桶11.59美元,较3月均值的9.94美元上涨逾15%,因4月供给仍较3月紧张.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1057.00 -11.50 -1.08 1068.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 115.10 -1.32 -1.13 116.42

97号现货汽油GL97-SIN 140.45 -2.18 -1.53 142.63

95号现货汽油GL95-SIN 135.70 -1.10 -0.80 136.80

92号现货汽油GL92-SIN 131.35 -1.88 -1.41 133.23 (完)