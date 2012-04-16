〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差下滑,价格亦走低

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡4月16日电---亚洲石脑油价格周一下跌,因布兰特原油价格走弱.虽然跨月价差和石脑油裂解价差自上一交易日下滑,但两者水准仍较一周前坚挺,因供给紧张.
石脑油裂解价差报每吨158.80美元,下跌近0.9%,并触及两日低点.但较一周前仍上涨近6%.
跨月价差--6月上半月和7月上半月合约价差--报每吨16美元.
交易商表示,升水下滑料并未完全反映出6月上半月船货的供/需形势.
北亚一名交易员说,"6月上半月供/需形势或类似于5月时的情况,当时船货有限."
他并表示,"需求疲弱现象后只可能发生在6月下半月抵达的船货上."
亚洲最大石脑油买家将自6月20日起关闭一个年产能70万吨的裂解装置以进行维修.这将导致关闭期间石脑油需求减少逾20万吨.
汽油裂解价差报每桶11.59美元,较3月均值的9.94美元上涨逾15%,因4月供给仍较3月紧张.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1057.00 -11.50 -1.08 1068.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 115.10 -1.32 -1.13 116.42
97号现货汽油GL97-SIN 140.45 -2.18 -1.53 142.63
95号现货汽油GL95-SIN 135.70 -1.10 -0.80 136.80
92号现货汽油GL92-SIN 131.35 -1.88 -1.41 133.23 (完)
--编译 侯向明;审校 王洋
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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