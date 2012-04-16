〔美股业绩〕花旗第一季获利下滑,但股价盘前上涨(更新版)

弘业期货：沪铜可轻仓空单持有，沪镍偏强运行
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
(新增细节)
* 第一季净利29.3亿美元,上年同期为29.9亿美元
* 第一季EPS为0.95美元,上年同期为0.99美元
* 第一季扣除特殊项目的EPS为1.11美元
* 股价盘前涨1.8%
路透4月16日电---花旗集团(C.N)周一公布第一季获利下滑,因在资本市场震荡之际,花旗控制支出.
花旗公布第一季净利为29.3亿美元,每股获利(EPS)为0.95美元,低于上年同期的29.9亿及0.99美元.第一季扣除特殊项目的EPS为1.11美元.
花旗证券交易及投资银行业务营收较上年同期下降12%,但较去年第四季增长65%.
花旗集团执行长潘迪特在声明中称,"虽然第一季经营环境有所改善,但仍存在许多的宏观不确定性,我们将继续小心的管控风险."
花旗股价在盘前时段上涨0.59美元,或1.8%,报34.00美元.(完)
--编译 侯向明;审校 王洋
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
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