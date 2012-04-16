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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 21:23 BJT

〔美股业绩〕花旗第一季获利下滑,但股价盘前上涨(更新版)

(新增细节)

* 第一季净利29.3亿美元,上年同期为29.9亿美元

* 第一季EPS为0.95美元,上年同期为0.99美元

* 第一季扣除特殊项目的EPS为1.11美元

* 股价盘前涨1.8%

路透4月16日电---花旗集团(C.N)周一公布第一季获利下滑,因在资本市场震荡之际,花旗控制支出.

花旗公布第一季净利为29.3亿美元,每股获利(EPS)为0.95美元,低于上年同期的29.9亿及0.99美元.第一季扣除特殊项目的EPS为1.11美元.

花旗证券交易及投资银行业务营收较上年同期下降12%,但较去年第四季增长65%.

花旗集团执行长潘迪特在声明中称,"虽然第一季经营环境有所改善,但仍存在许多的宏观不确定性,我们将继续小心的管控风险."

花旗股价在盘前时段上涨0.59美元,或1.8%,报34.00美元.(完)

--编译 侯向明;审校 王洋

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