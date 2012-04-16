〔美国热股〕高盛将价值23亿美元的中国工商银行股票售予淡马锡控股

路透4月16日电---新加坡国有投资机构--淡马锡控股[TEM.UL]从高盛(GS.N)手中接盘价值23亿美元的中国工商银行(1398.HK)股票,并表示看好工行长期发展潜力及中国的经济;分析师表示,此举表明外资机构仍认可中资银行的投资价值.[ID:nSB1490284]