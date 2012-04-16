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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 21:56 BJT

〔美国热股〕高盛将价值23亿美元的中国工商银行股票售予淡马锡控股

路透4月16日电---新加坡国有投资机构--淡马锡控股[TEM.UL]从高盛(GS.N)手中接盘价值23亿美元的中国工商银行(1398.HK)股票,并表示看好工行长期发展潜力及中国的经济;分析师表示,此举表明外资机构仍认可中资银行的投资价值.[ID:nSB1490284]

在周一早盘交易中,高盛涨1.72%,至117.8美元.(完)

--编译 于春红;审校 侯向明

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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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