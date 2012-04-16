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市场报道 | 2012年 4月 16日 星期一 21:18 BJT

〔表格〕美国3月大豆压榨量为1.40534亿蒲式耳--NOPA

路透华盛顿4月16日电---美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:

2012年3月 2012年2月 2011年3月

压榨量(1,000蒲式耳) 140,534 136,350 134,391

豆粕出口量(短吨) 681,533 658,542 518,861

豆粕产量(百万吨) 3.37 3.27 3.28

出粕率(磅/蒲式耳) 47.94 47.95 48.04

豆油产量(百万磅) 1,623.0 1,568.7 1,565.1

出油率(磅/蒲式耳) 11.55 11.51 11.65

豆油库存(1,000磅) 2,363,202 2,242,258 3,059,793 (完)

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--编译 许娜;审校 侯向明

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