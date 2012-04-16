〔美国热股〕Vornado Realty Trust考虑回购股票等方案,股价涨逾2%

港报财经评论：生多一个有奖，二孩目标必达--信报3月1日
美国利率期货市场对3月加息预期忽然升温，拖累港股及新兴市场跑输美股，恒指昨天回落184点，退守到23,740点，大市成交额缩减至700多亿港元水平，牛气渐散。踏入3月份，港股进入调整期的机会较高，等4月份再博过吧！
路透4月16日电---Vornado Realty Trust(VNO.N)表示,正在考虑一系列方案,包括出售其在Toys R Us的股权,回购股票,甚至拆分地产投资信托部门等.该公司目前面临着投资者对其股价表现疲弱的批评.
在周一早盘交易中,Vornado Realty Trust股价大涨2.67%,至82美元.(完)
--编译 于春红;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
美国利率期货市场对3月加息预期忽然升温，拖累港股及新兴市场跑输美股，恒指昨天回落184点，退守到23,740点，大市成交额缩减至700多亿港元水平，牛气渐散。踏入3月份，港股进入调整期的机会较高，等4月份再博过吧！
路透2月28日 - 韩国LG电子宣布，将斥资2.5亿美元在美国兴建一座新工厂。先前美国总统特朗普曾批评，许多企业在海外生产再将产品出售给美国消费者。
--中国证监会稽查部门人士表示，证监会将坚持“依法监管、从严监管、全面监管”，持续加大对包括操纵市场在内的各种证券期货违法违规行为的打击力度。