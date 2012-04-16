〔国际油市〕亚洲燃料油市场下滑,未来供给料增多

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡4月16日电---亚洲燃料油新即期跨月价差周一下滑,每吨下滑逾0.5美元,因预期未来供给将增长,令市场承压.
5月/6月逆价差下跌0.63美元,收于每吨3.13美元,此后又跌至3.00美元,成交量仅稍高于10万吨.
实货市场的交投活动也有些清淡,由于买卖价相差较大,未见有成交.
巴克莱在一份报告中称,美欧由于冬季气温高于往年平均水平,利用燃料油发电减少,这已导致越来越多的船货转至日本.
消息人士称,美国贸易商嘉吉临时租用Evridiki,以在4月将14万吨油品从鹿特丹运走.
台塑石化出售4万吨船期为4月27-29日的高硫柴油给Mercuri,价格为离岸价(FOB)每吨较新加坡现货报价贴水60-65美元.
行业消息人士称,如此深度贴水是因为质量不佳.
一位消息人士称:"这是高密度船货,黏度也高于标准的380-cst燃料油."
不过中东需求强劲,继续支撑市场.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 724.35 -9.80 -1.33 734.15
现货380CST燃料油 FO380-SIN 715.35 -9.85 -1.36 725.20
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 720.00 0.00 0.00 720.00
380CST船用燃料油升水 4.65 9.85 -189.42 -5.20
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 0.50 -0.05 -9.09 0.55
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 1.60 -0.10 -5.88 1.70 (完)
--编译 王洋;审校 侯向明
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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