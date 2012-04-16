〔国际油市〕亚洲燃料油市场下滑,未来供给料增多

路透新加坡4月16日电---亚洲燃料油新即期跨月价差周一下滑,每吨下滑逾0.5美元,因预期未来供给将增长,令市场承压.

5月/6月逆价差下跌0.63美元,收于每吨3.13美元,此后又跌至3.00美元,成交量仅稍高于10万吨.

实货市场的交投活动也有些清淡,由于买卖价相差较大,未见有成交.

巴克莱在一份报告中称,美欧由于冬季气温高于往年平均水平,利用燃料油发电减少,这已导致越来越多的船货转至日本.

消息人士称,美国贸易商嘉吉临时租用Evridiki,以在4月将14万吨油品从鹿特丹运走.

台塑石化出售4万吨船期为4月27-29日的高硫柴油给Mercuri,价格为离岸价(FOB)每吨较新加坡现货报价贴水60-65美元.

行业消息人士称,如此深度贴水是因为质量不佳.

一位消息人士称:"这是高密度船货,黏度也高于标准的380-cst燃料油."

不过中东需求强劲,继续支撑市场.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 724.35 -9.80 -1.33 734.15

现货380CST燃料油 FO380-SIN 715.35 -9.85 -1.36 725.20

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 720.00 0.00 0.00 720.00

380CST船用燃料油升水 4.65 9.85 -189.42 -5.20

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 0.50 -0.05 -9.09 0.55

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 1.60 -0.10 -5.88 1.70 (完)