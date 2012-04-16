〔美国数据〕4月NAHB房屋市场指数为25,低于预估的28

弘业期货：沪铜可轻仓空单持有，沪镍偏强运行
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
路透华盛顿4月16日电---全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布,美国住宅建筑商人气在4月下滑,这是七个月来的首次,因潜在买家仍犹豫不前.
该协会在一份声明中表示,4月NAHB/Wells Fargo房屋市场指数从3月的28降至25,不及路透调查分析师得出持平于28的预期.
但该指数自2011年9月以来已增长11点,巩固了楼市正在筑底的乐观看法.
该数据若高于50,则说明认为市场形势良好的营建商多于认为市场形势不佳的营建商.该指数自2006年4月以来一直没升至50之上.(完)
--编译 于春红;审校 王洋
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
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