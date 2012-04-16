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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 22:15 BJT

〔美国数据〕4月NAHB房屋市场指数为25,低于预估的28

路透华盛顿4月16日电---全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布,美国住宅建筑商人气在4月下滑,这是七个月来的首次,因潜在买家仍犹豫不前.

该协会在一份声明中表示,4月NAHB/Wells Fargo房屋市场指数从3月的28降至25,不及路透调查分析师得出持平于28的预期.

但该指数自2011年9月以来已增长11点,巩固了楼市正在筑底的乐观看法.

该数据若高于50,则说明认为市场形势良好的营建商多于认为市场形势不佳的营建商.该指数自2006年4月以来一直没升至50之上.(完)

--编译 于春红;审校 王洋

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