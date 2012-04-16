〔表格〕美国2月企业库存较前月增长0.6%,预估为增长0.6%

弘业期货：沪铜可轻仓空单持有，沪镍偏强运行
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
路透4月16日电---美国商务部周一公布,美国2月企业库存较前月增长0.6%,预估为增长0.6%.1月为较上月增长0.8%,前值为增长0.7%.
2月企业库存及销售数据如下(经季节调整):
(变动百分比) 2月 1月 (前值) 12年/11年2月
库存 0.6 0.8 0.7 7.6
销售 0.7 0.4 0.4 7.6
(以10亿美元计) 2月 1月 (前值) 10年1月
库存 1,577.8 1,568.1 1,569.0 1,466.6
销售 1,236.7 1,227.9 1,237.2 1,149.3
库存/销售比 1.28 1.28 1.27 1.28 (完)
浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 利棣儿;审校 王洋
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
--近期中资财团不断以高价在港抢购地皮，连内地保险资金也按捺不住加入战团。中国平安保险旗下平安不动产资本，伙拍本地上市公司路劲基建，以“爆大冷”姿态，击败13个由中港著名发展商组成的财团，夺得港铁黄竹坑站物业发展项目第一期，首度成功在港投得地皮。
====================================================================