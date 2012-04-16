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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 22:08 BJT

〔表格〕美国2月企业库存较前月增长0.6%,预估为增长0.6%

路透4月16日电---美国商务部周一公布,美国2月企业库存较前月增长0.6%,预估为增长0.6%.1月为较上月增长0.8%,前值为增长0.7%.

2月企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 2月 1月 (前值) 12年/11年2月

库存 0.6 0.8 0.7 7.6

销售 0.7 0.4 0.4 7.6

(以10亿美元计) 2月 1月 (前值) 10年1月

库存 1,577.8 1,568.1 1,569.0 1,466.6

销售 1,236.7 1,227.9 1,237.2 1,149.3

库存/销售比 1.28 1.28 1.27 1.28 (完)

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--编译 利棣儿;审校 王洋

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