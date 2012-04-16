〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,受周末降雨令土壤湿度增加打压

港报财经评论：生多一个有奖，二孩目标必达--信报3月1日
美国利率期货市场对3月加息预期忽然升温，拖累港股及新兴市场跑输美股，恒指昨天回落184点，退守到23,740点，大市成交额缩减至700多亿港元水平，牛气渐散。踏入3月份，港股进入调整期的机会较高，等4月份再博过吧！
路透4月16日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一大跌,盘中一度触及逾两周低点,交易商称周末降雨令美国中西部土壤水分储备增加.
5月玉米期货触及6.21美元低点,为3月30日来最低.
美国中西部周一和周二大致干燥,但在周末强降雨后,玉米种植被推迟,特别是在密西西比州西部地区,Global Weather Monitoring气象学家John Dee表示.
但交易商表示,美国中西部多数地区土壤湿度增加比推迟种植更重要.
路透访查的分析师预计美国农业部将报告,截至4月15日,美国玉米种植率为17%,超过去年数据逾一倍.
因美国农业部在华盛顿的大楼遭遇火灾,其作物生长报告将推迟至周二2000GMT发布.
分析师预计美国周度玉米出口检验2,600-3,000万蒲式耳,之前一周为2,336.4万,该报告也因火灾被推迟.
5月玉米合约CK2结算价跌6美分,报每蒲式耳6.23-1/4美元.
今日CBOT玉米预估成交量为291,208口.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
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路透2月28日 - 韩国LG电子宣布，将斥资2.5亿美元在美国兴建一座新工厂。先前美国总统特朗普曾批评，许多企业在海外生产再将产品出售给美国消费者。
--中国证监会稽查部门人士表示，证监会将坚持“依法监管、从严监管、全面监管”，持续加大对包括操纵市场在内的各种证券期货违法违规行为的打击力度。