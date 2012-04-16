〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,受周末降雨令土壤湿度增加打压

路透4月16日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一大跌,盘中一度触及逾两周低点,交易商称周末降雨令美国中西部土壤水分储备增加.

5月玉米期货触及6.21美元低点,为3月30日来最低.

美国中西部周一和周二大致干燥,但在周末强降雨后,玉米种植被推迟,特别是在密西西比州西部地区,Global Weather Monitoring气象学家John Dee表示.

但交易商表示,美国中西部多数地区土壤湿度增加比推迟种植更重要.

路透访查的分析师预计美国农业部将报告,截至4月15日,美国玉米种植率为17%,超过去年数据逾一倍.

因美国农业部在华盛顿的大楼遭遇火灾,其作物生长报告将推迟至周二2000GMT发布.

分析师预计美国周度玉米出口检验2,600-3,000万蒲式耳,之前一周为2,336.4万,该报告也因火灾被推迟.

5月玉米合约CK2结算价跌6美分,报每蒲式耳6.23-1/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为291,208口.(完)

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