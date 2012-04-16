〔纽约期市〕原糖期货下跌,阿拉比卡咖啡期货挫至18个月低位

路透纽约/伦敦4月16日电---原糖期货和阿拉比卡咖啡期货周一分别跌至四个月和18个月低位,因全球主要糖和咖啡生产国巴西可能供应充足,而且美元早盘上涨,打压了这两个市场.

可可期货收高.

糖期货下跌,因巴西中南部甘蔗收割开始,而且英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)创下近期印度糖最大交割量之一.

洲际交易所(ICE)-5月原糖期货SBc1跌0.47美分,或2.01%,报每磅22.90美分,为去年12月中以来最低结算价.

伦敦8月白糖合约LSUc1下滑15.60美元,或2.5%,报每吨595.40美元.

"目前有太多糖因应市场需求,"纽约经纪公司Newedge USA副总裁Mike McDougall称.他特别指出,白糖交割及印度糖的流出是主要原因.

糖期货下跌的另一原因是上周收低.

"我们预计糖市将持续疲弱,我们不满足于已产生的充足流动性,"经纪公司Sucden Financial的Nick Penney称.

上周有消息称,巴西糖业协会Unica预计,2012/13年该国中南部将生产3,310万吨蔗糖,同比上升5.7%.并预计中南部甘蔗压榨量为5.09亿吨.由此供应情况凸现.

巴西政府作物供应机构Conab预计,2012/13年糖产量将增至3,890万吨,与Unica的数据相呼应.

阿拉比卡咖啡期货跌至18个月低位,起初受美元走强及上周咖啡期货疲弱的后续影响.

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货KCc2跌4.35美分,或2.41%,报每磅1.7585美元,稍早触及18个低位1.739美元.

伦敦7月罗布斯塔咖啡期货LRCN2下挫9美元,报每吨2,003美元.

ICE-7月可可合约CCc2涨26美元,或1.2%,报每吨2,226美元.伦敦7月可可LCCN2升10英镑,报每吨1,468英镑.(完)