〔纽约期市〕原糖期货下跌,阿拉比卡咖啡期货挫至18个月低位

港报财经评论：生多一个有奖，二孩目标必达--信报3月1日
美国利率期货市场对3月加息预期忽然升温，拖累港股及新兴市场跑输美股，恒指昨天回落184点，退守到23,740点，大市成交额缩减至700多亿港元水平，牛气渐散。踏入3月份，港股进入调整期的机会较高，等4月份再博过吧！
路透纽约/伦敦4月16日电---原糖期货和阿拉比卡咖啡期货周一分别跌至四个月和18个月低位,因全球主要糖和咖啡生产国巴西可能供应充足,而且美元早盘上涨,打压了这两个市场.
可可期货收高.
糖期货下跌,因巴西中南部甘蔗收割开始,而且英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)创下近期印度糖最大交割量之一.
洲际交易所(ICE)-5月原糖期货SBc1跌0.47美分,或2.01%,报每磅22.90美分,为去年12月中以来最低结算价.
伦敦8月白糖合约LSUc1下滑15.60美元,或2.5%,报每吨595.40美元.
"目前有太多糖因应市场需求,"纽约经纪公司Newedge USA副总裁Mike McDougall称.他特别指出,白糖交割及印度糖的流出是主要原因.
糖期货下跌的另一原因是上周收低.
"我们预计糖市将持续疲弱,我们不满足于已产生的充足流动性,"经纪公司Sucden Financial的Nick Penney称.
上周有消息称,巴西糖业协会Unica预计,2012/13年该国中南部将生产3,310万吨蔗糖,同比上升5.7%.并预计中南部甘蔗压榨量为5.09亿吨.由此供应情况凸现.
巴西政府作物供应机构Conab预计,2012/13年糖产量将增至3,890万吨,与Unica的数据相呼应.
阿拉比卡咖啡期货跌至18个月低位,起初受美元走强及上周咖啡期货疲弱的后续影响.
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货KCc2跌4.35美分,或2.41%,报每磅1.7585美元,稍早触及18个低位1.739美元.
伦敦7月罗布斯塔咖啡期货LRCN2下挫9美元,报每吨2,003美元.
ICE-7月可可合约CCc2涨26美元,或1.2%,报每吨2,226美元.伦敦7月可可LCCN2升10英镑,报每吨1,468英镑.(完)
--编译 于春红;审校 李军
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--中国证监会稽查部门人士表示，证监会将坚持“依法监管、从严监管、全面监管”，持续加大对包括操纵市场在内的各种证券期货违法违规行为的打击力度。