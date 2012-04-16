〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货下滑,因预期产量增加

台湾经济指标预测--3月1日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
路透4月16日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周一下挫,价格收在日低略上方,交易商称因良好的天气状况令美国丰产的预期升温,这可能令全球供应更加充裕.
周末,美国大平原普降大雨,堪萨斯州和俄克拉荷马州降雨量达到1-2英寸,令上述重要硬红冬麦种植区本已充足的土壤湿度进一步增加,Global
Weather Monitoring气象学家John Dee表示.
美国大平原北部春麦种植带也获得急需的降雨,本周预报还有更多雨水天气.
分析师预计周度小麦出口检验为1,500-1,900万蒲式耳,之前一周为1,760.5万,美国农业部出口检验报告因大楼起火而被推迟.
因美国农业部在华盛顿的大楼遭遇火灾,其作物生长报告将推迟至周二2000GMT发布.
CBOT-5月软红冬麦期货WK2收跌7-1/4美分,报每蒲式耳6.16-1/4美元.
CBOT小麦预估成交量为111,045口.(完)
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--编译 李军;审校 于春红
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北3月1日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单132亿台币。 --94甲3期12息、105甲3期1息、102甲5期4息及103甲5期3息共计32.92937375亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --财政部发行106/4期10年公债，金额300亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期1兆(万亿)3,203.3亿台币： 3/02 9,795.3亿台币 3/03 3,408.0亿台币 注*：表更新。 --公债还本付息16.50亿台币： 3/03 103甲6期3息 16.50亿台币 -