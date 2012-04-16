〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货下滑,因预期产量增加

路透4月16日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周一下挫,价格收在日低略上方,交易商称因良好的天气状况令美国丰产的预期升温,这可能令全球供应更加充裕.

周末,美国大平原普降大雨,堪萨斯州和俄克拉荷马州降雨量达到1-2英寸,令上述重要硬红冬麦种植区本已充足的土壤湿度进一步增加,Global

Weather Monitoring气象学家John Dee表示.

美国大平原北部春麦种植带也获得急需的降雨,本周预报还有更多雨水天气.

分析师预计周度小麦出口检验为1,500-1,900万蒲式耳,之前一周为1,760.5万,美国农业部出口检验报告因大楼起火而被推迟.

因美国农业部在华盛顿的大楼遭遇火灾,其作物生长报告将推迟至周二2000GMT发布.

CBOT-5月软红冬麦期货WK2收跌7-1/4美分,报每蒲式耳6.16-1/4美元.

CBOT小麦预估成交量为111,045口.(完)

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