〔全球金市〕金价因欧元区忧虑而下跌,COMEX银库存大幅上升

* 欧元区忧虑升温增加对黄金的压力

* 周一成交量势将创下今年以来最低成交量之一

* 纽约商品期货交易所(COMEX)银库存大幅上升,因需求放缓

* 市场关注:周二美国将公布房屋开工率

路透纽约4月16日电---金价周一在交投淡静中收低,追随原油价格跌势,因市场对西班牙偿债能力及欧债危机抬头的担心使金价连续第二个交易日扩大跌势.

银价持平,数据显示美国交易所白银库存大幅上升,因工业需求迟滞而银矿产量上升.

西班牙10年期公债收益率自去年12月以来首次突破6%,盖过了鼓舞人心的美国零售销售数据所带来的乐观情绪,黄金因而承压.

黄金从2月底接近每盎司1,800美元的水准已累计跌约8%,因一连串美国正面经济数据降低了市场对美联储推出第三轮量化宽松政策的预期.

"只要对经济稳定的整体看法是正面的,基金经理就会远离黄金,而趋向能带来高回报的纸质投资品,"PVM Futures贵金属交易商Carlos Perez-Santalla称.

1832GMT时,现货金XAU=跌0.5%,报每盎司1,649.71美元.

美国6月期金GCM2结算价下滑10.50美元,报每盎司1,649.70美元.

路透初步数据显示,美国期金成交量较30日均值低约40%,势将创下今年以来最低成交量之一.

金价周一下跌,而美国公债价格上涨,因人们再度担心西班牙公债走势.供应忧虑缓解带动布兰特原油期货价格下挫亦打压金价.

现货银XAG=涨10美分,报每盎司31.47美元.

根据路透数据,截至上周五,交易所中的美国白银库存增加1.4159亿盎司,前一交易日为1.4061亿,上年同期为1.0265亿.

现货铂金XPT=跌1.5%,报1,570.49美元,现货钯金XPD=涨1.5%,报648.62美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCM2 1649.70 -10.50 -0.6 1642.00 1659.60 104,356

COMEX白银期货 SIK2 31.373 -0.017 -0.1 31.175 31.700 35,531

COMEX铂金期货 PLN2 1575.80 -12.10 -0.8 1563.00 1589.90 5,807

COMEX钯金期货 PAM2 650.70 3.50 0.5 635.50 653.75 2,298

现货金 XAU= 1649.71 -8.87 -0.5 1641.85 1657.30

现货银 XAG= 31.470 0.010 0.0 31.210 31.690

现货铂金 XPT= 1570.49 -24.51 -1.5 1565.00 1581.49

现货钯金 XPD= 648.62 9.52 1.5 639.27 651.25

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 于春红;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=