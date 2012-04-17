〔金砖国家〕4月16日股汇市收盘纵览

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透4月17日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月16日(周一)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.63%,报1,020.00点.
中国股市:沪综指周一缩量小幅收低.虽然近期消息面偏暖,但半年线(2,350)处技术压力令股指依存在一定调整需求.分析人士指出,由于目前政策放松预期和上市公司业绩下滑风险之间的市场博弈犹存,短期大盘走势仍将反复.沪综指.SSEC收报2,357.026点,跌2.135点,或0.09%.[.SSCN]
香港股市:恒生指数周一收跌,因有海外市场疲弱、中资企业发布获利预警、以及欧债担忧重燃等利空因素,盖过了中国继续采取汇改措施的长期利好影响.恒生指数.HSI收跌0.44%至20,610.64点,恒生国企指数 .HSCE跌0.84%.港股表现逊于亚洲其他股市.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一收跌,且波动幅度较央行宣布扩大限制前更为明显.不过交易员表示,央行中间价仍是人民币汇率表现的最重要指引,扩大日间波幅限制本身并不会引发汇价的趋势性升贬.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水275点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3425元.[CNY/CN][ID:nSB1491370]
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印度股市:周一小幅收高,印度国家银行(SBI)(SBI.BO)等对利率变动敏感的个股涨幅居前,因为此前公布的数据显示通胀缓和,强化降息憧憬.指标BSE指数.BSESN收高0.33%,报17150.95点.[.BO][ID:nL3E8FG4OY]
印度汇市:印度卢比周一触及三个月低位,因对欧洲债务危机可能加深的担忧打压风险偏好,不过印度股市尾盘反弹帮助印度卢比扳回部分跌幅.印度卢比兑美元INR=D2收报51.59,盘中一度触及1月16日以来的最低位51.7200.[INR/][ID:nL3E8FG4AS]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,587.580点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌1.68%至843.81点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.08%至29.6050;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.05%,报38.6650.
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巴西股市:拉丁美洲股市周一下跌,因为西班牙财政问题重燃对欧元区债务危机的忧虑,盖过了美国零售销售数据乐观的利好影响.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低0.24%,报61,954.55点.[ID:nL2E8FGGXX]
巴西汇市:拉丁美洲货币周一走软,因为西班牙借贷成本上涨可能令欧元区债务危机重燃,进而打压投资者对新兴市场资产的偏好.巴西雷亚尔兑美元BRBY下滑0.2%,收报1.8421.巴西雷亚尔兑美元盘中稍早曾上涨,因为通胀忧虑上升,投资者预期巴西央行本周稍晚下调利率75个基点后将暂停降息.[ID:nL2E8FGGLC]
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南非股市:小幅收低,受全球前景黯淡拖累.对西班牙财政问题新的担忧,以及欧元区危机重燃,盖过了美国3月零售销售数据高于预期所带来的乐观情绪.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌0.12%至29,684.54点.综合指数.JALSH收低0.13%至33,661.21点.[.J][ID:nL6E8FGAYC]
南非汇市:南非兰特兑美元周一收升.南非兰特兑美元ZAR=D3收报7.9300,上周五纽约收盘价为7.955.[ZAR/][ID:nL6E8FGBSY]
--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI