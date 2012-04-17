联合国观察员监督停火,叙利亚冲突依然持续

中国财政：支出结构固化弊端愈发明显，需从决策、制度、技术分别施策--专家
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特4月16日电---联合国和平观察员周一在枪炮声中开始他们在叙利亚的任务，对成功稳定该国局势信心饱满。
这支非武装小组由六人组成，要执行监督叙利亚停止长达13个月暴力冲突的任务，他们对此行表示乐观。
该小组由摩洛哥上校赫米希（Ahmed Himmiche）率领，他在与叙利亚官员会面前在大马士革一家酒店对记者表示：“我们将做好准备，尽快开展工作。”
在被问及是否对观察团巩固叙利亚停火抱有希望时，他说：“所有维和人员都持乐观态度。”
联合国人权调查员周一表示，他们接到报告称叙利亚政府军自停火以来仍在进行轰炸和拘捕活动，同时也有被反叛力量抓获的士兵被处死的事件发生。不过暴力活动普遍比上周四停火承诺生效前要少。
反对叙利亚总统阿萨德的活动分子称，有四人死于霍姆斯（Homs）的轰炸中，政府军与军队叛逃者周一在伊德利卜（Idlib）的枪战也导致四人丧生。他们还称，有两人因他们乘坐的车辆在哈马（Hama）市中心遇袭而身亡。叙利亚政府则表示，袭击是由“恐怖组织”发起。
活动分子称，尽管叙利亚政府向联合国和平特使安南承诺从城市撤出军队和重型武器，但政府军已经连续第三天轰炸霍姆斯市。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
路透上海2月20日 - 中国银行间资金市场周一早盘大行融出减少，机构轧平头寸仍显不 易，非银机构拆入资金价格攀高。交易人士表示，不排除前期TLF到期滞后效应显现，致流 动性延续上周紧势，但央行公开市场连续第三日净投放，规模达千亿稍安抚市场情绪。 上海一银行交易员称， 资金面“跟上周五差不多，还是紧，大行也都开始借了。” 他并表示，不过央行已经持续投放，今天净投放规模也不小，感觉大家心态也还可以， 头寸到临近中午也差不多都能平，部分仍有缺口的质押信用债的非银类机构其实可以借到， 但是就是价格问题，可以等到下午再看看情况。 央行公开市场今日进行1,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天600亿 元，28天400亿元。据此计算，今日将净投放1,000亿元。另外，19日还有535亿元的中期借 贷便利(MLF)到期，也顺延至今日。 “上周四开始大行就出的少了，现在隔夜、七天基本都借不到，七天(价格)说要到4%， ”北京一券商交易员透露，TLF到期可能有点时滞效应，再加上今天还有MLF到期，不过也没
路透上海2月20日 - 中国银行间债市周一早盘延续暖势，现券收益率开盘即下行3-4个bp，10年国债期货主力合约涨幅一度接近0.5%。交易员称，从央行最新发布的货币政策报告来看，尽管金融去杠杆压力仍在，但定调稳健中性并未进一步收紧，债市短期反响稍偏乐观，长期则仍面临不确定性。