联合国观察员监督停火,叙利亚冲突依然持续

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特4月16日电---联合国和平观察员周一在枪炮声中开始他们在叙利亚的任务，对成功稳定该国局势信心饱满。

这支非武装小组由六人组成，要执行监督叙利亚停止长达13个月暴力冲突的任务，他们对此行表示乐观。

该小组由摩洛哥上校赫米希（Ahmed Himmiche）率领，他在与叙利亚官员会面前在大马士革一家酒店对记者表示：“我们将做好准备，尽快开展工作。”

在被问及是否对观察团巩固叙利亚停火抱有希望时，他说：“所有维和人员都持乐观态度。”

联合国人权调查员周一表示，他们接到报告称叙利亚政府军自停火以来仍在进行轰炸和拘捕活动，同时也有被反叛力量抓获的士兵被处死的事件发生。不过暴力活动普遍比上周四停火承诺生效前要少。

反对叙利亚总统阿萨德的活动分子称，有四人死于霍姆斯（Homs）的轰炸中，政府军与军队叛逃者周一在伊德利卜（Idlib）的枪战也导致四人丧生。他们还称，有两人因他们乘坐的车辆在哈马（Hama）市中心遇袭而身亡。叙利亚政府则表示，袭击是由“恐怖组织”发起。

活动分子称，尽管叙利亚政府向联合国和平特使安南承诺从城市撤出军队和重型武器，但政府军已经连续第三天轰炸霍姆斯市。（完）