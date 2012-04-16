〔货币市场〕美国隔夜回购利率上升,因上周公债标售结算吸走资金

路透纽约4月16日电---银行与华尔街交易商的一项关键隔夜拆借利率周一上升,因针对美国财政部上周660亿美元标售国债,投资人进行部份款项支付.

美国财政部上周标售了320亿美元三年期债,210亿美元10年期债和130亿美元30年期债.这些证券定于周一结算.

分析师表示,周二个人所得税截止期限前,预计将有大量资金从银行账户上流出,亦减少了三方回购协议市场可用于隔夜拆借的资金.

回购市场隔夜拆款利率USONRP=升至一周高点,最新报0.28%,较上周五尾盘时的0.24%上升.

周一的三个月和六个月期国库券新债标售赢得强劲需求,表明投资者将资金投入国库券的意愿十分强烈.

财政部标售300亿美元三个月期国库券得标利率为0.080%,略低于上周的0.085%.另外标售的280亿美元六个月期国库券得标利率为0.135%.

上周五穆迪宣布,其对欧洲银行业和全球投资银行的评级审查时间安排将从5月初开始,直至6月底.该机构原定的时间安排为本周开始到五月中旬.

分析师称,由于担心这些银行的评级被普遍大幅调降,最近几周投资者将资金从投资于这些银行短债的货币市场基金中撤出,同时亦减少与这些银行的回购业务,由此降低曝险.

他们表示,穆迪将作出决定的时间推迟一个月,对市场并未产生什么影响,不过这为银行业和投资者提供了更多的时间,以便为可能出现的降级做好准备.(完)

--编译 郑茵;审校 蔡美珍

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