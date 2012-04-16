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货币新闻 | 2012年 4月 17日 星期二 07:28 BJT

《美股业绩焦点》花旗集团首季获利超预期,受债券交易提振

* 第一季扣除特殊项目的每股盈余为1.11美元,高于分析师预估的1.00美元

* 净利润同比下滑2%至29.3亿美元,扣除会计调整后的营收同比微增1%

* CEO称,花旗在2013年前可能不会申请提高股息

* 花旗股票收高1.77%

路透4月16日电---花旗集团(Citigroup)(C.N)第一季业绩超越预期,得益于债券交易和承销收入较2011年第四季大幅增长.

尽管第一季业绩好于前季,但获利较上年同期减少2%,表明该银行在全球经济疲软之际难以提升其获利.

花旗集团执行长潘迪特说,该公司今年最终或许不会向监管机构申请向股东派息.花旗集团在信贷紧缩期间多次获得救援,是今年初资本偿还计划遭美国联邦储备理事会(美联储,FED)拒绝的少数几家银行之一.

首季扣除会计调整的营收为202亿美元,同比微增1%,较前季则大增17%.但北美和欧洲的投资银行业务尤其深受打击.

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