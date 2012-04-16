《中国报摘》--中国证券报4月17日

* 头版头条:

--中国证券业协会组织关于"进一步深化新股发行体制改革"研讨会上,业内人士建议,鼓励更多机构和个人参与新股网下申购,引入更多估值标准,尽快出台老股转让操作细则.

* 其他:

--中国央行调查统计司司长盛松成领衔发布研究报告称,利率、汇率改革和资本账户开放是循序渐进、协调推进的关系.应抓住有利时机,积极推进资本账户基本开放,同时进一步推进利率市场化和汇率形成机制改革.具体的改革开放措施应该成熟一项,推进一项.

--国际清算银行公布,3月人民币实际有效汇率指数为107.18,环比下降0.7%.今年以来,人民币实际有效汇率指数下跌0.8%.

--上海市市长韩正在政府工作会议上表示,上海将继续坚决贯彻落实好中央有关政策,对房地产调控力度不减、政策不变,确保全年稳中有降目标的实现.

--美国财政部报告显示,今年2月中国净增持127亿美元美国国债,持有规模增至1.1789万亿美元.这是中国连续两个月增持美国国债,且仍是美国国债的全球最大单一持有国.

--针对媒体日前曝光的13个要用空心胶囊产品,中国多个省市已展开部署调查"问题胶囊",要求暂停销售和使用.

--温州市金融综合改革试验区正式启动,并面向全国竞争性招聘金融人才.

--广发证券(000776.SZ)和兴业证券(601377.SS)年报出炉,两家券商的净利润同比降幅均超过40%,反映出证券市场下挫对券商行业整体的影响严重.而更多迹象显示,目前这种低迷的状况尚未出现好转.

--中国南车(601766.SS)公告称,公司于近期签订若干项重大合同,合计金额约33亿元人民币,约占公司中国会计准则下2011年营业收入的4.0%.

--民丰特纸(600235.SS)公告称,公司日前与海盐县沈荡镇政府签署意向合作书,将总投资60亿元人民币设立嘉兴民丰高新材料有限责任公司,生产销售高新材料、高档纸制品.(完)

--整理 周晓峰; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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