伊朗称已准备好解决所有核问题

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜4月16日电---伊朗外交部长萨利希（Ali Akbar Salehi）周一称，如果西方开始缓和对伊制裁，伊朗愿意在下一轮谈判中，解决所有核问题。

萨利希在接受伊朗学生通讯社（ISNA）采访时还暗示，伊朗或在高纯度铀浓缩问题上让步。铀浓缩是西方国家的主要担忧之一，他们怀疑伊朗秘密发展核武能力，但伊朗一直对此予以否认。

各方均表示，对周六伊斯坦布尔的谈判进展感到满意。与之前几轮谈判不同，本次谈判虽未涉及细节，但主题却未偏离伊朗核项目。

萨利希称：“如果西方希望采取建立互信的方式，就该从（缓和）制裁开始，因为此举将加速谈判取得成果的进程。”

5月23日，伊朗将与谈判国在伊拉克首都巴格达进行第二轮会谈。萨利希表示：“如果（双方）友好，就很容易推进谈判，我们也准备迅速、简单地解决所有问题，甚至在巴格达会议上就可以。”

尚不清楚萨利希是否暗示西方解除对伊制裁是伊朗在其核活动上让步的前提条件，但美国已表示对此无法接受。

奥巴马政府一名高级官员在周六谈判后称：“对话还不足以让我们缓和任何制裁，伊朗必须拿出有意义的具体行动。”（完）