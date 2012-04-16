美国与加拿大经济指标预测--4月17日-4月24日****

台湾经济指标预测--3月1日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
路透4月17日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月16日当周---------------------------------
4月17日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月14日当周 -- +0.5%
1230 美国房屋开工年率(万户) 3月 70.5 69.8
建筑许可年率(万户) 71.0 71.5
1230 加拿大制造业销售 2月 -0.5% -0.9%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月14日当周 -- +4.1%
1300 加拿大央行利率决定 1.00% 1.00%
1315 美国工业生产(较前月) 3月 +0.3% 持平
产能利用率 78.6% 78.7%
4月18日(三)
1100 美国抵押贷款指数 4月13日当周 -- 678.8
再融资指数 -- 3,467.3
4月19日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月14日当周 37 38
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.85
续请失业金人数(万人) 4月7日当周 328 325.1
1400 美国领先指标(较前月) 3月 +0.2% +0.7%
1400 美国成屋销售年率(万户) 3月 462 459
1400 美国成屋销售变动率 3月 +0.4% -0.9%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 4月 12.0 12.5
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 3月 -- 1.01
4月20日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.5% +0.4%
(较上年同期) +2.0% +2.6%
央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.4%
(较上年同期) +1.9% +2.3%
1230 加拿大领先指标(较前月) 3月 +0.5% +0.6%
1430 美国ECRI一周领先指标 4月13日当周 -- 125.7
----------------------------------4月23日当周--------------------------------
4月23日(一)
1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 2月 -- -1.0%
4月24日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月21日当周 -- --
1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 -- +0.5%
扣除汽车的零售销售(较前月) -- -0.5%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月21日当周 -- --
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 2月 -- -3.8%
经季节调整房价指数(较前月) -- 持平
未经季节调整房价指数(较前月) -- -0.8%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 2月 -- 持平
(较上年同期) -- -0.8%
1400 美国新屋销售年率(万户) 3月 32.0 31.3
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 4月 -- 正7 (完)
--编译 王兴亚;审校 李爽
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北3月1日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单132亿台币。 --94甲3期12息、105甲3期1息、102甲5期4息及103甲5期3息共计32.92937375亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --财政部发行106/4期10年公债，金额300亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期1兆(万亿)3,203.3亿台币： 3/02 9,795.3亿台币 3/03 3,408.0亿台币 注*：表更新。 --公债还本付息16.50亿台币： 3/03 103甲6期3息 16.50亿台币 -