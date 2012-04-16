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市场报道 | 2012年 4月 17日 星期二 07:47 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--4月17日-4月24日****

路透4月17日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------4月16日当周---------------------------------

4月17日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月14日当周 -- +0.5%

1230 美国房屋开工年率(万户) 3月 70.5 69.8

建筑许可年率(万户) 71.0 71.5

1230 加拿大制造业销售 2月 -0.5% -0.9%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月14日当周 -- +4.1%

1300 加拿大央行利率决定 1.00% 1.00%

1315 美国工业生产(较前月) 3月 +0.3% 持平

产能利用率 78.6% 78.7%

4月18日(三)

1100 美国抵押贷款指数 4月13日当周 -- 678.8

再融资指数 -- 3,467.3

4月19日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月14日当周 37 38

初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.85

续请失业金人数(万人) 4月7日当周 328 325.1

1400 美国领先指标(较前月) 3月 +0.2% +0.7%

1400 美国成屋销售年率(万户) 3月 462 459

1400 美国成屋销售变动率 3月 +0.4% -0.9%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 4月 12.0 12.5

2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 3月 -- 1.01

4月20日(五)

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.5% +0.4%

(较上年同期) +2.0% +2.6%

央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.4%

(较上年同期) +1.9% +2.3%

1230 加拿大领先指标(较前月) 3月 +0.5% +0.6%

1430 美国ECRI一周领先指标 4月13日当周 -- 125.7

----------------------------------4月23日当周--------------------------------

4月23日(一)

1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 2月 -- -1.0%

4月24日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月21日当周 -- --

1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 -- +0.5%

扣除汽车的零售销售(较前月) -- -0.5%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月21日当周 -- --

1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 2月 -- -3.8%

经季节调整房价指数(较前月) -- 持平

未经季节调整房价指数(较前月) -- -0.8%

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 2月 -- 持平

(较上年同期) -- -0.8%

1400 美国新屋销售年率(万户) 3月 32.0 31.3

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 4月 -- 正7 (完)

--编译 王兴亚;审校 李爽

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