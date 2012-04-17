版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 08:04 BJT

〔标题新闻〕东芝子公司将以700亿日圆收购IBM的POS终端业务,包括收银机及相关设备--日经

注:POS为销售时点情报系统(point of sale)的简写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8FGA1A]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐