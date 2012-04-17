《中国报摘》--其他报纸重要消息4月17日(I)

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
**上海证券报**
--从北京市发改委获悉,今年年底北京将集中释放新能源汽车产能,届时将考虑在政府公车领域采用新能源汽车.
--楼市成交量呈现回升之势.中国指数研究院报告称,上周被监测的40个城市中,近半数城市成交量环比出现了不同程度的增长.
**人民日报**
--记者引述专家表示,目前政府的宏观调控手段丰富、政策预留空间较大,综合运用好各种经济工具,完全能把政策主导、投资主导式的增长转变为内生性增长,全年7.5%的经济增速不但可以实现,结构调整、通胀预期都能得到很好的平衡.
**21世纪经济报 道**
--西部证券首次公开发行(IPO)路演正式开始,承销商--招商证券(600999.SS)的建议询价区间为6.96元-10.08元,对应2012年摊薄后的市盈率(PE)为24-34倍.
--中石化集团工程、润滑油板块整合启动,据消息人士透露,集团高层认为旗下润滑油产品从中石化独立出来,分拆上市的机会已成熟,工程业务板块也在为此做着准备.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 周晓峰/康熙泽; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI