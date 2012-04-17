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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 09:03 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月17日(I)

**上海证券报**

--从北京市发改委获悉,今年年底北京将集中释放新能源汽车产能,届时将考虑在政府公车领域采用新能源汽车.

--楼市成交量呈现回升之势.中国指数研究院报告称,上周被监测的40个城市中,近半数城市成交量环比出现了不同程度的增长.

**人民日报**

--记者引述专家表示,目前政府的宏观调控手段丰富、政策预留空间较大,综合运用好各种经济工具,完全能把政策主导、投资主导式的增长转变为内生性增长,全年7.5%的经济增速不但可以实现,结构调整、通胀预期都能得到很好的平衡.

**21世纪经济报 道**

--西部证券首次公开发行(IPO)路演正式开始,承销商--招商证券(600999.SS)的建议询价区间为6.96元-10.08元,对应2012年摊薄后的市盈率(PE)为24-34倍.

--中石化集团工程、润滑油板块整合启动,据消息人士透露,集团高层认为旗下润滑油产品从中石化独立出来,分拆上市的机会已成熟,工程业务板块也在为此做着准备.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/康熙泽; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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