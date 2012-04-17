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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 09:42 BJT

李长春访英 英方可能谈及伍德案

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦4月16日电---英国首相卡梅伦的发言人称，卡梅伦周二与到访的中国中共中央政治局常委李长春会晤时，或将谈及英国商人尼尔·伍德（Neil Heywood）死亡案。

这名女发言人告诉记者：“很可能会谈及此事。”

“他将对中方调查该案表示欢迎，期待最后的调查结果，我们很高兴看到调查已经开始。”

中国官媒本月稍早报导称，尼尔·伍德死于他杀，薄熙来的妻子薄谷开来和张晓军（薄家勤务人员）有重大作案嫌疑。主管宣传工作的李长春是此后首位访英的中国高层官员。

41岁的尼尔·伍德去年11月死于重庆一家酒店客房内。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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