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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 08:06 BJT

《中国报摘》--金融时报4月17日

* 头版头条:

--《中共中央 国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》发布,提出今后五年,在清理规范基础上完成事业单位分类,承担行政职能事业单位和从事生产经营活动事业单位的改革基本完成等.

* 其他:

--中国国家外汇管理局周一宣布,自4月16日起,对银行结售汇综合头寸实行正负区间管理.在现有结售汇综合头寸上下限管理的基础上,将下限下调至零以下.

--中国外管局新闻稿再次强调,企业和个人可自主保留外汇收入.金融时报记者引述业内人士认为,这说明中国在放松对居民使用外汇的限制,促进实现藏汇于民,也标志这中国外汇改革的进一步推进.(完)

--整理 康熙泽; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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