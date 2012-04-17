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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 09:09 BJT

〔人民币汇率〕3月实际有效汇率贬0.69%,名义有效汇率涨0.80%--BIS

路透上海4月17日电---国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2012年3月人民币实际有效汇率指数为107.18,环比下滑0.69%.

国际清算银行的数据并显示,3月人民币名义有效汇率指数为104.97,环比上涨0.80%.

3月中国外汇交易中心人民币兑美元汇价CNY=CFXS全月下跌0.07%.

中国央行近日在汇率改革上又迈进一步.自4月16日起,将银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度限制由千分之五扩大至百分之一.[ID:nST0512623]

中国央行自2005年7月21日启动人民币汇率形成机制改革;2007年5月21日将人民币兑美元交易价浮动幅度由千分之三扩大到千分之五;2010年6月,中国央行重启汇改,令人民币兑美元汇价摆脱近两年的盘整之势开始震荡上行,2011年全年累计升值4.70%.(完)

参看详情,请点选国际清算银行网站(here)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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