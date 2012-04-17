《澳元汇率分析》澳元近期颓势无碍期权市场看跌倾向,惟跌势料有限

路透纽约4月16日电---对中国经济成长放缓的担忧,加上对澳洲央行放宽货币政策的预期心理,虽已打压澳元下跌,但这并未对期权市场造成太大困扰.

期权市场投资者仍押注澳元下跌.但由于澳元已从2月末所及的七个月高位回落,他们也并不预期澳元会进一步大幅下滑.

"期权市场对最近澳元跌势反应不大,这表明市场并未过度担心澳元下跌,"美银美林外汇定量和期权研究部门主管John Hopkinson表示.

澳元/美元三个月期风险逆转AUD3MRR=GFI显示,市场偏向于卖权.不过,尽管自2月末以来澳元下跌,偏向卖权的幅度几无变化,在-3.30%至-3.90%的窄幅区间.

风险逆转指标为负数,说明卖权的波动率大于类似条件的买权波动率,押注汇率下跌的投资人较多.

澳元跌势料有限,因为澳洲4.25%的利率相对于其他发达国家仍然较高,这个吸引投资人的主要因素应该会继续保持,尽管外界广泛预期澳洲央行下月将降息.

虽然澳元已经由高位下跌4.5%,但投资者并不像去年9月末和10月初那么担心.当时,在澳元走软的同时,三个月风险逆转指标也触及-7.2%至-8.4%之间的低点.

"人们更能接受澳元走低,期权价格走势预示,杠杆操作投资者或许已经做空,"Hopkinson说.

美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据显示,外汇投机客近期削减对澳元的多头押注,与此同时增持其空头仓位.

多仓减少和空仓增多或将限制澳元的后续跌幅,因一旦发生抛跌,只有较少的投资者将会遭遇损失.

澳元从2月以来的跌势,可能与中国经济增长持续放缓相关,因中国是澳洲商品的最大出口市场.

芝加哥RJO Futures商品经纪商Matthew Schilling称,上周五6月澳元/美元100卖权的买兴激增,背后的原因是中国经济增长数据疲软.

买入这些卖权的投资者预期,在6月8日卖权到期前,澳元将跌破1.00美元水平.澳元兑美元AUD=最新报1.0364.

"然而,期权市场的总体趋势显示,澳元暂时将陷入区间波动,短期内没有重大突破或崩落表现,"Schilling称.

2012年迄今为止,三个月期澳元/美元期权隐含波动率AUD3MO=一直维持在11-13%的区间内.

"经过去年下半年一波剧烈波动后,现在澳元期权反映的未来三个月波动率更接近正常水准,"Mellon Capital Management常务董事Lisa Mears O'Conner表示.

浏览风险逆转指标和隐含波动率相关图表,请点选(link.reuters.com/cad67s)

**告别多头**

澳元兑美元今年上升1.3%,但表现落后于新西兰元NZD=和加元CAD=等其他成长题材货币,后两者兑美元2012年分别上涨5.4%和2%.

"我们看空澳元,"德意志银行驻伦敦外汇策略师Kaifeng Chen,说,"经济成长将左右澳元第二季的报酬率,因此相对于那些拥有相对强劲经济成长基本面的货币而言,澳元可能受挫."

Mellon的O'Conner最近在她负责管理的25亿美元资产中,削减澳元多头仓位.

"澳洲央行降息将削弱澳元的吸引力,"她表示.

但由于美国联邦储备理事会(美联储,FED)料将维持近零利率直到2014年,而且欧洲央行利率料持稳在1%,澳元应该会继续受惠于利差优势以及与欧元区相关曝险有限的因素.

O'Conner指出,中期内,澳元较高的收益可望继续吸引"全球追逐较高收益和稳健经济基本面的充沛流动性.(完)