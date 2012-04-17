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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 09:13 BJT

《中国人民币有效汇率变动情况表》--4月17日

路透上海4月17日电---以下为路透为您整理的人民币汇率变动情况一览: 
 
  **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 
 
                2012年3月  2月    1月 2011年12月  11月   10月   9月    8月   7月   6月    5月   4月   3月                                      
    名义有效汇率  104.97 104.14 105.17  104.79  103.50 102.73 101.53  98.69 98.07 98.20  98.05 97.87 98.57         
    实际有效汇率  107.18 107.93 107.35  108.06  106.58 107.36 106.16 102.12 99.74 99.28 100.12 98.92 99.60
 
  **中国外汇交易中心人民币兑各币种中间价月平均汇率** 
 
        2012年3月  2月      1月   2011年12月  11月    10月     9月       8月     7月      6月      5月      4月      3月                                              
  美元   6.3081   6.3000   6.3168   6.3281   6.3408   6.3566   6.3833   6.4090   6.4614   6.4778  6.4988   6.5292   6.5662                 
  港元   0.81268  0.81241  0.81352  0.81364  0.81482  0.81739  0.81889  0.82194  0.82960  0.83201 0.83590  0.83996  0.84260         
 百日圆  7.6487   8.0409   8.2213   8.1261   8.1736   8.2999   8.3100   8.3075   8.1321   8.0423  8.0084   7.8460   8.0326                 
  欧元   8.3369   8.3312   8.1178   8.3347   8.6018   8.7809   8.8010   9.1876   9.2385   9.3161  9.3100   9.4444   9.1921                
  英镑   9.9833   9.9521   9.7736   9.8683  10.0239  10.0609  10.0788  10.4872  10.4258  10.5083 10.6144  10.6944  10.6156  
  澳元   6.6504   6.7541   6.5418   6.4038   6.3033
  加元   6.3523   6.3150   6.2194   6.1822   6.1332  
 林吉特  0.48228  0.48007  0.49447  0.49904  0.49754  0.49101  0.48207  0.46571  0.46343  0.46764 0.46383  0.46118  0.46255         
  卢布   4.6483   4.7300   4.9912   4.9686   4.8599   4.8668   4.7952   4.4873   4.3214   4.3217  4.2990   4.2984   4.3304              
 
  注:1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com.cn). 
     2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期, 
       名义有效汇率及实际有效汇率都为100. 
     3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有 
       效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有效汇率等于其货币与所有贸易 
       伙伴国货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响, 
       就可以得到实际有效汇率.(完) 
 
  --整理 边竞; 审校 曹巍浩

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