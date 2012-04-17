《中国人民币有效汇率变动情况表》--4月17日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透上海4月17日电---以下为路透为您整理的人民币汇率变动情况一览: **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 2012年3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 名义有效汇率 104.97 104.14 105.17 104.79 103.50 102.73 101.53 98.69 98.07 98.20 98.05 97.87 98.57 实际有效汇率 107.18 107.93 107.35 108.06 106.58 107.36 106.16 102.12 99.74 99.28 100.12 98.92 99.60 **中国外汇交易中心人民币兑各币种中间价月平均汇率** 2012年3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 美元 6.3081 6.3000 6.3168 6.3281 6.3408 6.3566 6.3833 6.4090 6.4614 6.4778 6.4988 6.5292 6.5662 港元 0.81268 0.81241 0.81352 0.81364 0.81482 0.81739 0.81889 0.82194 0.82960 0.83201 0.83590 0.83996 0.84260 百日圆 7.6487 8.0409 8.2213 8.1261 8.1736 8.2999 8.3100 8.3075 8.1321 8.0423 8.0084 7.8460 8.0326 欧元 8.3369 8.3312 8.1178 8.3347 8.6018 8.7809 8.8010 9.1876 9.2385 9.3161 9.3100 9.4444 9.1921 英镑 9.9833 9.9521 9.7736 9.8683 10.0239 10.0609 10.0788 10.4872 10.4258 10.5083 10.6144 10.6944 10.6156 澳元 6.6504 6.7541 6.5418 6.4038 6.3033 加元 6.3523 6.3150 6.2194 6.1822 6.1332 林吉特 0.48228 0.48007 0.49447 0.49904 0.49754 0.49101 0.48207 0.46571 0.46343 0.46764 0.46383 0.46118 0.46255 卢布 4.6483 4.7300 4.9912 4.9686 4.8599 4.8668 4.7952 4.4873 4.3214 4.3217 4.2990 4.2984 4.3304 注:1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com.cn). 2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期, 名义有效汇率及实际有效汇率都为100. 3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有 效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有效汇率等于其货币与所有贸易 伙伴国货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响, 就可以得到实际有效汇率.(完) --整理 边竞; 审校 曹巍浩
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI