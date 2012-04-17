〔人民币汇率〕波幅放宽后国际短期资本或大举外流等影响不能忽视--人民日报

路透北京4月17日电---人民日报海外版周二刊登特约评论员石建勋的文章称,扩大人民币兑美元汇率浮动幅度利远远大于弊,但包括部分出口加工企业汇率风险加大、国际短期资本或大举外流等负面影响也不能忽视.

兼任同济大学财经与证券市场研究所所长的石建勋认为,扩大人民币兑美元汇率浮动幅度有利有弊,弊端还包括人民币兑美元波动增大,国际短期资本风险增大,不排除集中大幅加速外流对中国经济造成一定的冲击.

同时,人民币汇率达到均衡状态后,可能使得通过外汇占款被动发行基础货币的压力消失,这将影响到市场基础货币投放的原有渠道.

"也不排除人民币兑美元扩大浮动幅度后,增强人民币升值空间,因为,人民币升值的趋势仍然没有根本改变."他说.

不过石建勋在文章中亦强调,人民币汇率波幅放宽产生的积极影响是多方面的,包括有利于进一步促进人民币回归到均衡汇率状态、有利于抑制短期资本大规模流动等.

他解释称,世界多数其他货币兑美元汇率的波幅大都在5%-20%.由于人民币波幅太低,使投机人民币升值的短期资金获得了有吸引力的低风险回报,加剧了热钱的流入.

而一旦增加汇率弹性,投机人民币汇率的风险当然也会增大,这使得国际热钱必须权衡风险,对进入中国市场将会更加谨慎,可依靠汇率弹性本身有效抑制短期资本持续大规模的流动.

中国央行上周六宣布,银行间即期外汇市场人民币兑美元CNY=CFXS交易价浮动幅度限制自4月16日起由千分之五扩大至百分之一.外汇指定银行为客户提供当日美元最高现汇卖出价与最低现汇买入价之差不得超过当日汇率中间价的幅度由1%扩大至2%.[ID:nSB1489272]

中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一收跌,收盘价6.3150,且波动幅度较央行宣布扩大限制前更为明显.不过交易员表示,央行中间价仍是人民币汇率表现的最重要指引,扩大日间波幅限制本身并不会引发汇价的趋势性升贬.该政策是否可以减少央行对外汇市场干预,以及会不会增加外贸企业汇兑成本尚需进一步观察[ID:nSB1491370].(完)