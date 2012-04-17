〔中国房地产〕上海房地产调控力度不减、确保房价稳中有降--市长

路透上海4月17日电---中国上海市政府工作会议表示,将保持房地产调控连续性,调控力度不减、政策不变,确保全年房价稳中有降目标的实现.同时将确保保障性住房进一步惠及群众.

上海市市长韩正在昨日会议上指出,今年上海要继续大力推进保障性住房建设,着力解决群众最关心的三件事:保证住房质量,保障房都要成为优质工程;增强透明度,确保公正、公平、公开配售;提高社会管理和服务设施配套水平.

据新华网报导称,上海市副市长沈骏介绍,今年上海保障性安居工程要新开工和筹措1,100万平方米、17.08万套,可供应770万平方米、11.4万套.力争在今年10月底前完成全年目标任务.

据中国指数研究院发布最新住宅均价报告,北京等十大城市中,7个城市环比下跌,其中天津下跌2.33%,跌幅最大,北京、杭州等5个城市跌幅介于0.2%-0.7%之间,上海跌幅最小为0.94%.[ID:nSB1472420]

为遏制投机投资性购房,中国上海市政府此前发布通知称,将严格执行住房限售政策,并明确本市户籍范畴及本市户籍子女可购房的标准.此举意味着"居住证满三年可享本地户籍购房资质"已无可能[ID:nSB1417264]