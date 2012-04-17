〔中国证券〕鼓励更多机构和个人参与网下申购或已纳入管理层视野-报载

路透北京4月17日电---继中国证监会启动新一轮新股发行体制改革后,中国证券报周二报导引述中国证券业协会专业会议上的建议称,应鼓励更多机构投资者和个人参与新股网下申购.

该会议为中国证券业协会投资银行专业委员会周一召开的"进一步深化新股发行体制改革"专题研讨会.不过与会人士的鼓励限定条件为"具备较强定价能力和风险控制能力".

"放开对主承销商自主推荐的合格询价对象的数量限制,鼓励更多具备较强定价能力和风险控制能力的机构投资者和个人参与新股网下申购,"与会人士建议,"建议对个人投资者作为询价对象规定一定的资产规模、投资经验等条件."

中国证监会就新股发行体制改革方案向社会征求意见,改革措施包括,增加新上市公司流通股数量,取消现行网下配售股份三个月的锁定期,扩大新股询价对象范围和配售比例等.[ID:nSB1466206]

中证报上周援引消息人士透露,上海证券交易所和深圳证券交易所已经自4月9日起开展中小投资者IPO模拟询价活动,拟在上交所上市的翠微股份(603123.SS)与拟在深交所上市的龙泉股份(002671.SZ)均将在今日先行试水.[ID:nSB1483840]

他们并认为,"关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见(征求意见稿)"中,向网下投资者配售股份的比例原则上不低于本次公开发行与转让股份的50%,是一个较为平衡的方案.

随之,专业人士还建议,逐步引入更多估值标准,以适应各类发行人新股估值与定价的需要;适时进一步提前预先披露招股说明书时间,并引入第三方对招股文件信息披露进行风险评析;尽快出台老股转让操作细则等.(完)