希拉里称朝鲜应当重新评估政策

中国央行：货币政策将逐渐从数量型调控为主转向价格型调控为主--官员
路透北京2月20日 - 中国央行金融研究所所长孙国锋近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴西利亚4月16日电---美国国务卿希拉里周一称，朝鲜(北韩)新领导层应当重新评估其政策，在试图变成核国家前应该先解决民生问题。
联合国安理会在几小时前发表主席声明强烈谴责朝鲜发射火箭，并敦促加大针对朝鲜的现有制裁力度。
“朝鲜新一代年轻领导层面临严峻的选择；他们需要认真审视他们的政策，停止挑衅行为。在追求成为核国家前，他们需要……首先考虑其人民，”希拉里在巴西首都一个新闻发布会上说
她指出，朝鲜火箭发射导致向该国提供粮食援助的可能协议被取消，并警告称如果该国继续进行“挑衅行为”将会面临严重后果。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透北京2月20日 - 中国央行金融研究所所长孙国锋近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。
路透上海2月20日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 增发20 2月7日 100 4.1808% 3.89(第20次增发，参考收益率) *增发21
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。