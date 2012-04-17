希拉里称朝鲜应当重新评估政策

中国财政：支出结构固化弊端愈发明显，需从决策、制度、技术分别施策--专家

路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。