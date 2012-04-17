《热点透视》欧元这只打散了的鸡蛋能够还原吗?

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon 编译 郑茵

路透伦敦4月16日电---把欧元这个打散的鸡蛋重新复原,同时又不致引发全面金融崩溃,这能做到吗?随着西班牙10年期公债收益率上周触及6%,危机再度升温,这个问题又一次变得十分迫切.按传统观念来看,这种复原是不可能的.想回到从前那种各国采用各自货币的状态,在经济,政治和法律上都存在太多困难,因此欧元区17国实际上绑在了一辆战车上,谁也别想下去.

英国商人沃尔夫森(Simon Wolfson)悬赏25万英镑奖金,旨在全面打破这一传统看法.这是仅次于诺贝尔奖的第二高额经济学奖金,沃尔夫森设立它的目的在于希望激发人们的创意.

重新启用德拉克马(希腊货币),比塞塔(西班牙货币)和里拉(意大利货币),可谓困难重重,最难的莫过于如何防止引发银行挤兑和极端金融动荡.储户如果认为自己的欧元存款在兑换成一国货币时肯定会立即大幅贬值,他们就会逃之夭夭.在一定程度上,这种事已经在希腊发生.若希腊人明确知道原来的货币即将回归,他们去银行提款脚步将会由快走变成狂奔.更糟的是,遭受这种打击的恐怕不仅限于希腊.

其他二线国家的储户也会从银行取出存款.这些国家的债券市场也会面临资金枯竭.如果大家都认为意大利或西班牙政府还债时的货币是贬了值的里拉或比塞塔,为什么还会把欧元借给他们呢?

沃尔夫森奖决赛入围提案多数都是建议秘密处理.一个国家退出欧元区的计划应该秘而不宣,等到某个周五晚上突然间向毫无防备的全世界公布.不过这实际上根本行不通.对于一件涉及无数争吵的事情,如何能让17国的政府守口如瓶?一个民主国家真的能够不经议会讨论就把如此重大的决定强加于民吗?即便有可能作到保密,也无法阻止影响扩散到其他国家.

入围者之一多布斯(Catherine Dobbs)是一位民间投资者,过去经常为伦敦金融城的投资公司设计算法.她提出了一个别具匠心的方案.在欧元解体的那一刻,所有欧元--无论在什么地方--都由两种(或以上)新货币所组成的货币篮子取代.这是一个思路上的彻底转变.迄今为止,多数人的设想仍然是,退出欧元区的国家所有经济活动都以该国新货币重新计价,而其他国家继续使用欧元.

多布斯以鸡蛋的还原作比喻,来说明自己的设想.把欧元区分成蛋白和蛋黄那样的两个区域.由于某种古怪的理由,她用蛋黄比喻那些二线国家(希腊,西班牙等),用蛋白表示核心国(德国,荷兰等).不过我准备反过来,因为用蛋黄比喻核心国更为直观.她的设想就是,将每个欧元兑换成一定比例的蛋黄货币和蛋白货币.比例的确定差不多就是以两部分经济体的相对规模为依据.举例来说,一欧元可以兑换成70%的蛋黄货币和30%的蛋白货币.

兑换完成后,蛋黄和蛋白货币就可以自由浮动--蛋黄货币大概会升值,而蛋白货币则要贬值.新合同就以这两种货币中的一种来计价,原来以欧元计价的合同在执行时,必须按照这一篮子货币中蛋黄与蛋白的固定比例进行支付.

多布斯暗示这其中有一个例外,但没有给予阐明--那就是劳动合同:这些合同需要以新的本地货币重新计价.这实际上就是让二线国家的薪资水准下降,而这是恢复竞争力的关键所在.

这种设计的优点在于,不会刺激二线国家的公民在此种转换前夕涌入银行提取存款而后再存入核心国的银行.他们的欧元不管存在哪里,价值都是一样的.因此欧元分解的具体规划可以公开讨论,用不着偷偷摸摸.

多布斯的主意也许看起来干净利落,但政治上仍然成问题.虽然二线国家的储户会乐于接受其欧元变成蛋黄蛋白组合货币的安排,但核心国的储户可能要对此咬牙切齿.他们会觉得,自己很大一部分存款被迫兑换成较弱的蛋白货币,尽管从理论上来说这个货币篮子的价值仍然是一欧元.二线国家工人的工资只能以不断贬值的蛋白货币计算,他们同样也高兴不起来.他们实际上被降薪了,但债务,租金和其他成本却不会跟着降.许多人将会面临困顿和破产.

二线国家的薪资水平不知不觉地就下降了,以货币贬值的方式来降薪,速度要比现在这种漫长的紧缩政策来得更快,后者同样也不让人愉快.障碍就在于,既得利益的存在意味着各国政府领导人有朝一日讨论蛋黄/蛋白计划并给予支持,是一件极不可能的事情.相反,围绕什么是正确的计划,大家将会争执不休.而在作出任何决定之前,将会有大量资本出逃.让人悲哀的是,欧元这个鸡蛋看来差不多已经完全打散均匀了.(完)

背景新闻:

--沃尔夫森经济学奖(The Wolfson Economics Prize)4月3日公布五组决赛入围者.入围者有机会回答针对他们方案提出的关键问题,他们可在5月29日之前再次提交各自的方案.

--英国服饰连锁店Next首席执行官沃尔夫森于2011年10月创设该奖项,悬赏25万英镑寻找应对欧元区解体的应急计划.

--获奖名单将在7月5日公布.

--浏览多布斯的论文,请点选(link.reuters.com/man67s).