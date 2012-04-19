〔路透调查〕预测机构对今年未来三个季度中国住宅市场走势及政策看法汇总

路透北京4月19日电---路透调查显示,2012年中国房价将继续下跌,超过半数的受访者预计今年未来三个季度,全国住宅均价跌幅将超过10%;并料限购政策不会轻易放松,房产税试点城市将进一步扩大,而成交回暖能否持续仍存争议.
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以下为接受路透调查的20家中外分析机构的调查结果汇总,调查时间为4月12-18日.
1.您预计2012年未来三个季度中国全国住宅均价走势及变动幅度(%)?
在20家接受调查的分析机构中:
11家认为2012年内全国住宅均价跌幅将达10-20%
6家认为跌幅将在10%以内
2家认为住宅均价将上涨
1家认为住宅均价同比将持平去年
1a.您认为2012年第一季度中国全国住宅均价走势如何?
20家分析机构的预测中值为同比下跌5%
预测最小跌幅为0%,最大跌幅为15%
预测主要基于中国国家统计局发布数据
2.您觉得2月份以来的楼市销售回暖会持续吗?
11家分析机构认为成交量将持续回暖
9家认为成交持续回暖不可持续
3.您认为中国哪些城市会在此轮调整中遭遇最大幅度的房价下跌?在房价稳定前预计这些城市最大下跌幅度?目前已从高位下跌了多少?
-北京、上海、深圳、广州等一线城市?
-温州、鄂尔多斯、三亚等投机严重的城市?
-宁波、南京、重庆、成都等二三线城市?
15家认为温州、鄂尔多斯、三亚等投机严重的城市房价将遭遇最大跌幅,4家分析机构认为北京、上海、深圳、广州等一线城市房价将遭遇最大跌幅,无人认为该情况会发生在宁波、南京、重庆、成都等二三线城市.12家分析机构认为投机严重城市房价跌幅将达20-30%,1家认为最大跌幅将达50%.
4.您认为中国会在2012年内降低首次购房的首付款比例吗?
在20家接受调查的分析机构中:
11家预计中国在2012年年内不会降低首套房的首付款比例
9家认为会在年内
5.您觉得中国会在2012年内取消限购吗?如果会,会在什么时候?
在20家接受调查的分析机构中:
19家分析机构认为不会取消限购
1家认为中国会取消限购,此举可能发生在2012年二季度后期及三季度.
6.您认为中国会在2012年内扩大房产税试点城市吗?
在20家接受调查的分析机构中:
20家分析机构一致认为中国会在2012年内扩大房产税试点城市.
7.从1到10的范围内,您觉得目前中国房价的平均水平和经济基本面以及发展前景的匹配程度,用哪个数字表示最合适?1表示房价极度低估,5表示房价水平合适,10表示房价极度高估.
7为20家接受调查的分析机构的预测中值,预测区间为6-10.
以下为参加预测的主要机构:
澳新银行、巴克莱资本、法兴银行、渣打银行、莫尼塔、东海证券、海通证券、民生证券、上海证券、东方证券、国开证券、东兴证券、浙商证券、中房驰昊、链家、中国指数研究院、中原集团、易居中国、美国环球通视(IHS Global In-sight)、克力思咨询(EC Harris).(完)
--发稿 邵晓忆/蒋燕; 审校 杨淑祯