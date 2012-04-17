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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 09:34 BJT

〔标题新闻〕CVC Capital聘请瑞银和高盛担任F1公司新加坡IPO全球联席协调人和承销商--消息

注:Formula One为一级方程式赛车缩写;IPO为首次公开招股的缩写

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