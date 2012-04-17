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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 09:45 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--4月17日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)  主承销商 解冻日   
    4/17      深   天山生物   300313         2,273       13.00        56.52     民生证券  4/20
    4/17      深   东江环保   002672         2,500       43.00        33.10     中信证券  4/20
    4/18      沪   人 民 网  *732000        *6,910.57  *20-22.5   *46.13-51.89  中信证券  4/23
    4/18      沪   奥康国际  *732001        *8,100     *22-25.5   *21.78-25.25  国信证券  4/23
    4/18      深   龙泉股份   002671        *2,360      *21.00       *28.77    太平洋证券 4/23
    4/19      沪   翠微股份     --     不超过7,700        --           --       中信建投  4/24
    4/23      深   西部证券   002673  不超过20,000        --           --       招商证券  4/26
    4/24      深   戴维医疗   300314   不超过2,000        --           --       宏源证券  4/27 
    4/25      深   邦讯技术   300312   不超过2,668        --           --       招商证券  5/2
   *4/25      沪   明星电缆     --     不超过8,667        --           --       国元证券  5/2 
   *4/25      深   兴业科技   002674   不超过6,000        --           --       平安证券  5/2       

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日           
   --     沪   怡球资源      --            --           13.00        18.06     华泰联合
   --     深   宜通世纪    300310          --           17.00        23.24     广发证券  4/19
   --     深   任 子 行    300311          --           15.00        30.61     国信证券  4/19

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 冉莹; 审校 杨淑祯

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