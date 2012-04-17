《热点透视》扩大人民币波幅,中国政府传递出正确讯息

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚 编译 洪曦

路透香港4月16日电---中国政府决定扩大人民币兑美元汇率日内波幅限制,或许是在5月份举行的中美战略峰会前,向美国示好的一个信号.尽管改革是缓步推进,但中国自身获益最多.这一决定的好处或许包括减少海外热钱、让贸易伙伴更满意,以及未来可能进一步开放资本账户的前景.

允许人民币日内波幅限制从之前的0.5%放宽至1%,表明中国朝着更趋于以市场为主导的汇率政策迈进.这正是美国政府和国际货币基金组织(IMF)所希望的.它们一致认为这是中国在正确的方向上迈前一步.美国尤其渴望看到中国减少对汇率的管制.3月份中国对美国的贸易顺差较一年前增加28%,达到170亿美元.

虽说人民币汇率波幅扩大,但是并不意味着升值.中国政府上次拓宽汇率波幅是在2007年,当时投资者以为这是未来人民币将走强的迹象.2012年的前两个月中国出现贸易逆差后,投资者对人民币不再盲目乐观.另外,中国央行仍能够通过每天上午设定人民币中间价,来控制人民币升值步调.4月16日,中国央行公布的人民币兑美元中间价低于上交易日,随后人民币即期汇率在开盘一小时内,触及三周最低水准.

提高汇率弹性将有利于让中国央行的工作更容易一些.2011年人民币触及波动区间底部,让中国央行不得不多次干预.波幅限制扩大应会减少这样干预的必要性.并且,人民币波动性增加也将令那些之前单向押注人民币的投资者改变看法.

对于中国来说,这一步棋是方向正确的.弹性汇率政策是开放中国资本账户的必要条件.市场对汇率的影响力增加,大大提高了人民币迈向国际化的机会,而这也正是中国政府的目标.更重要的是,这一步微小而又坚决的举动发出正面信号,改革依然在向前推进,未来可能会有更多进展.(完)