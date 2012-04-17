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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 09:50 BJT

〔标题新闻〕阿特斯太阳能否认中海油<0883.HK>要对其进行收购的传言

注:Canadian Solar中文名为阿特斯太阳能

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8FG2GS]

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