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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 10:19 BJT

〔路透基点〕嘉里、信和及万泰所组财团探询地产开发融资意向--RLPC

路透香港4月16日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导称,由嘉里建设有限公司与信和置业两家上市地产商以及私有企业万泰集团组成的财团,正为一笔港币融资探询意向,资金将用于支持开发三家公司去年从政府手中购得的住宅用地.

据该财团接洽过的两名消息人士称,这笔潜在交易的规模可能至少"数十亿港币".但定价与期限相关细节还不清楚.

去年8月,该财团斥资55亿港元从政府手中拍得沙田九肚山的247,600平方英尺住宅地块.财团估计总的开发投资金额将超过100亿港币.(完)

--编译 隋芬;审校 徐文焰

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