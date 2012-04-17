〔路透基点〕嘉里、信和及万泰所组财团探询地产开发融资意向--RLPC

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透香港4月16日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导称,由嘉里建设有限公司与信和置业两家上市地产商以及私有企业万泰集团组成的财团,正为一笔港币融资探询意向,资金将用于支持开发三家公司去年从政府手中购得的住宅用地.
据该财团接洽过的两名消息人士称,这笔潜在交易的规模可能至少"数十亿港币".但定价与期限相关细节还不清楚.
去年8月,该财团斥资55亿港元从政府手中拍得沙田九肚山的247,600平方英尺住宅地块.财团估计总的开发投资金额将超过100亿港币.(完)
--编译 隋芬;审校 徐文焰
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI