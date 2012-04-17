〔新债招标〕中国国开行五年债利率4.11%,基本符合预期--业内人士

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透北京4月17日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的一年、三年和五年固息金融债,中标利率分别为3.45%、3.93%和4.11%.
一年期结果较预期显好,三年期则落于预测区间3.80%-3.93%的高端,五年期则因招标上限被定在4.11%,直接落于上限.
稍晚的11点整,七年和10年期品种将招标结束,结果或亦趋近招标上限4.32%和4.45%.
本次所发新债为国开行今年第18期至22期金融债.具体条款如下:
第18-22期
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发行总量 各期均不超过60亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
招标时间 4月17日
招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日 4月23日
起息日 4月23日
分销期 4月18日-4月23日
上市日 一年期为4月25日;三年、五年、七年和10年期为4月27日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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