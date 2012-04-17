〔新债招标〕中国国开行五年债利率4.11%,基本符合预期--业内人士

路透北京4月17日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的一年、三年和五年固息金融债,中标利率分别为3.45%、3.93%和4.11%.

一年期结果较预期显好,三年期则落于预测区间3.80%-3.93%的高端,五年期则因招标上限被定在4.11%,直接落于上限.

稍晚的11点整,七年和10年期品种将招标结束,结果或亦趋近招标上限4.32%和4.45%.

本次所发新债为国开行今年第18期至22期金融债.具体条款如下:

第18-22期

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发行总量 各期均不超过60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 4月17日

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 4月23日

起息日 4月23日

分销期 4月18日-4月23日

上市日 一年期为4月25日;三年、五年、七年和10年期为4月27日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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