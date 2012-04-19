敬告客户:路透中文调整报导内容,暂停发送股市盘前看点和交易所债市周报****

因报导内容调整，路透中文新闻将自4月17日起暂停发送"中国股市盘前看点"及"交易所债市周报"两篇例行稿件。此外，信用债发行相关报导将简化，发行量在50亿元人民币以上的信用债单独发稿，其余发行信息则请参见相关新债发行表格。