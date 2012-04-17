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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 10:13 BJT

〔全球金属〕智利预计2012年其铜产量增长6%以上,未来两年铜价持稳

路透圣地亚哥4月16日电---智利矿业部长Hernan de Solminihac周一称,今年智利铜产量料增长逾6%.去年由于矿石品级下降以及生产中断,智利的铜产量下滑了3%.

"去年产量小幅下降,但今年我们预计同去年相比会大幅上升,"Solminihac在智利铜与矿业研究中心(CESCO)勘探论坛会议间隙对记者说道.

"我们仍在研究数据,但今年(产量)较上年应增长6%以上."

智利是全球最大的铜生产国,约占全球产量的三分之一.根据政府统计机构INE数据,该国2011年生产524万吨铜,较2010年减少3.2%.

智利矿业部长表示,最大的铜消费国--中国的经济增速放慢,应不会影响智利的采矿作业和铜需求.

被问及铜价预期时,Solminihac说他预计价位将保持稳定,未来两年将维持在当前水平上下.

不过2014年之后铜价料下滑,因为更多项目将投产,他补充称.(完)

--编译 吴云凌;审校 张涛

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