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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 10:16 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月17日(II)

**证券时报**

--中国清科研究中心报告显示,2012年第一季度,创业投资市场募资一落千丈,新募基金29只,新增可投资于大陆的资本量9.58亿美元,同比下降83.8%.新募基金总额再次滑落到10亿美元以下,创下2009年以来单季度募资最低.

**经济参考报**

--各地陆续披露的今年首季财政收支数据显示,广东、江苏等经济总量大省及上海、天津、重庆等直辖市的财政收入同比增幅出现较大幅度回落.多数地方财政收入告别高增长,同比增幅回落至10%左右.

**经济日报**

--2012年一季度,中经工业景气指数为96.9点(景气标准为100点),比去年四季度回落3.0点,回落幅度相对较大.指数报告分析认为,国内外市场需求正呈现出好转迹象,今年二、三季度工业景气状况将会有所好转. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/苏丹; 审校 张喜良

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