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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 10:48 BJT

〔金属期市〕LME可能允许交易商采用人民币结算合约--金融时报

路透新加坡4月17日电---据英国金融时报(FT)周二报导,伦敦金属交易所(LME)正在征求会员意见,是否愿意用人民币结算和清算,并将英镑自可以使用货币的清单上剔除.

该报称,让交易商可以选择人民币进行交易是LME正在进行调查的一部分,以帮助其设计新的清算所.

该报导称,LME计划使其指标合约继续采用美元计价.

"我们总在寻找新途径帮助市场,"FT引用LME的话称.

香港交易及结算所有限公司(0388.HK)已经宣布,计划推出数个人民币计价的大宗上商品合约.香港商品交易所也在考虑推出人民币计价的黄金和铜合约.

FT引用经纪商的话称,近几年来LME合约结算中英镑的使用已经降至可以忽略的水平.(完)

--编译 李春喜;审校 张明钧

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